Скандальный художник покинул Россию

Художник Петр Павленский уехал из России во Францию вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми. В России по заявлению против него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера»). Как рассказал Павленский телеканалу «Дождь», он намерен просить политическое убежище во Франции.

По словам Павленского, заявление на него и Шалыгину написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Максимальный срок наказания по 132-ой статье УК РФ — десять лет лишения свободы.

Сам художник какую-либо вину отрицает и называет это дело «доносом». Павленский рассказал, что 14 декабря после того, как он прилетел в Москву из Варшавы, его вместе с Шалыгиной отвезли на допрос.

После допроса Павленский вместе с Шалыгиной и их двумя детьми уехал на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда улетел во Францию.

Павленский утверждает, что это уголовное дело используется правоохранительными органами для того, чтобы устранить его от политической жизни в России. Художник заявляет, что, если уголовной статье будет дан ход, он будет просить политического убежища у Франции.

В июне прошлого года Мещанский районный суд Москвы признал художника Петра Павленского виновным по статье «повреждение культурного наследия» за поджог двери здания ФСБ и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Сначала он был фигурантом дела о вандализме по мотивам идеологической ненависти, однако позже его действия переквалифицировали.

Почти через год Павленский разделся и обернулся колючей проволокой около здания Заксобрания Санкт-Петербурга. Художник пролежал так 20 минут, после этого полицейский разрезали проволоку, и Павленского отнесли в здание. Другая акция Павленского прошла в Москве: художник прибил мошонку к брусчатке на Красной площади. Акция была приурочена к Дню полиции. По словам Павленского, он выступил против произвола правоохранительных органов.