Предсказано появление первого в мире триллионера

Первый в мире триллионер появится в ближайшие 25 лет на фоне растущего неравенства в глобальном распределении благ. Об этом в понедельник, 16 января, сообщается в исследовании международной благотворительной организации Oxfam.

Сейчас один процент населения планеты владеет большим богатством, чем остальные 99, добавили в компании. Восемь богатейших бизнесменов мира владеют состоянием, которым совокупно располагают около 3,6 миллиарда человек в мире, или около половины населения Земли, говорится в докладе. Уклонение от уплаты налогов является одним из факторов, которые способствуют росту неравенства. Потери развивающихся стран от неуплаты налогов корпорациями составляют около 100 миллиардов долларов в год.

В ближайшие двадцать лет 500 богачей по всему миру оставят своим наследникам 2,1 триллиона долларов, что больше ВВП Индии. При этом доход беднейших 10 процентов людей планеты увеличивался с 1988 по 2011 год менее чем на три доллара в год.

Генеральный директор компании, акции которой входят в ведущий индекс британской фондовой биржи FTSE-100, зарабатывает столько же, сколько 10 тысяч рабочих в Бангладеш, отмечает Oxfam. За последние тридцать лет заработки половины населения США не выросли, в то время как доход одного процента самых состоятельных людей в стране увеличился на 300 процентов.