Азербайджанский футболист, которого назвали «собакой», стал игроком «Спартака»

Российские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» заключили трансферный контракт о переходе в стан «красно-белых» полузащитника сборной России азербайджанца Александра Самедова.

Напомним, у Самедова случился конфликт с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным, из-за чего футболист решил сменить клуб. Болельщики «Локомотива» восприняли эту новость весьма болезненно. Они вывесили баннер с текстом «Прощай, московская дворняжка!». На нем были нарисованы логотипы московских клубов, в которых Самедов уже играл. Это «Спартак», в котором Александр начинал свою карьеру, ныне не существующая «Москва», а также московское «Динамо». Тем самым фанаты намекнули на то, что Самедов уже изрядно поскитался по московским командам. Отметили они и национальное происхождение Самедова - азербайджанца по отцу, - нарисовав на баннере арбуз и номер 19, под которым он играл в «Локомотиве».

Отметим, что 32-летний хавбек уже выступал за девятикратных чемпионов России и покинул команду в 2005 году. Он также является воспитанником спартаковского коллектива.