Завтра, 17 января, открывается очередной Всемирный экономический форум в Давосе. Традиционно это событие, собирающее внушительный десант представителей политической, экономической и предпринимательской элиты со всего мира, задает тон наступающему году, определяя основные его риски и вызовы глобального масштаба. В работе форума традиционно принимает участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Не случайно в преддверии Давоса появляются весьма солидные аналитические доклады и исследования, позволяющие судить о том, в каком мире мы живем и в каком будем жить в ближайшие двенадцать месяцев. Так получилось в этом году, что два глобальных исследования были обнародованы практически одновременно, и их изучение способно привести к весьма малоутешительным выводам. Если говорить щадяще…

Поспешать не торопясь

Всемирный банк (ВБ) в своем обзоре «Глобальные экономические перспективы» (Global Economic Prospects) исследовал закономерности экономического развития в мире в наступившем 2017 году. Главное, к чему пришли авторы доклада – мировая экономика вырастет на 2,7%.

Много это или мало? Судите сами. С одной стороны, это больше, чем было достигнуто в ушедшем 2016-м - 2,3%, что, кстати, оказалось самым слабым темпом подъема за посткризисный период.

С другой стороны, в своем же предыдущем прогнозе, датированном июнем 2016 года, ВБ рассчитывал на более серьезный подъем – 2,8%. Теперь эта цифра понижена на 0,1%. Казалось бы, мелочь, но не будем забывать, что в глобальном масштабе речь идет о десятках миллиардов долларов. Если верить расчетам банка, не сильно мировая экономика разгонится и в 2018-м – всего лишь до 2,9%. Остается порадоваться хотя бы какой-то поступательной тенденции. Хотя в экономических кругах считается, что для полноценного развития мировому ВВП с учетом демографических тенденций надо расти хотя бы на 3-4% ежегодно. Однако пока такой уровень роста остается недостижимой мечтой человечества.

Почему? Представители ВБ считают, что развитие экономики во многом тормозится неопределенностью в отношении направления политики в ведущих странах мира. Понятно, что речь идет о неожиданном результате президентских выборов в США, столь же неожиданном итоге голосования о выходе Великобритании из ЕС, о затянувшейся войне с непризнанным Исламским государством. А в условиях длительной политической неопределенности затягивается период медленного роста инвестиций, сдерживающий экономический рост по всему миру, считают эксперты ВБ.

Если говорить конкретно по странам, то согласно расчетам Всемирного банка, темпы роста американской экономики в ближайшие три года будут тормозиться: 2,3% в 2017-м, 2,1% - в 2018-м, 1,9% - в 2019-м. То же самое будет происходить и с японской экономикой: 0,9%, 0,7%, 0,4% соответственно. В зоне евро темпы роста на этот год ожидаются слабыми (1,5%). В Китае за три ближайших года темп роста ВВП понизится с 6,5% до 6,3%, что для экономики Поднебесной можно считать весьма скромным достижением.

Прогнозы ВБ для России сравнительно благоприятны: 1,5%, 1,7% и 1,8% соответственно на 2017—2019 годы. Но надо учитывать, что выход на эти плюсовые значения происходит после трехлетнего спада ВВП РФ, вызванного, в первую очередь падением нефтяных цен в 2014-м, а во вторую – международными санкциями, введенными после присоединения Крыма и начала военных действий на Украине.

Бразилия - еще одна крупная страна БРИКС, столкнувшаяся с рецессией - также наконец сможет вернуться к росту на 0,5%. Это, кстати, самое существенное улучшение прогноза ВБ по ведущим странам мира.

По мнению ВБ, помимо России, к поступательному движению вперед вернутся и другие страны – экспортеры сырья, включая Азербайджан: их рост в среднем ускорится с 0,3% до 2,3%. Это и станет главным фактором увеличения глобального ВВП в наступившем году. Не густо…

Однако в целом мировая экономика в 2017-м если и будет поспешать, то, как говорится, не торопясь. И это при том, что перед ней маячат довольно серьезные факторы риска, которые могут свести на нет и тот скромный рост, что насчитал Всемирный банк.

Виноваты политики

Серьезный анализ мировых рисков, угрожающих экономическому развитию в 2017 году, подготовила исследовательская группа самого Всемирного экономического форума (ВЭФ). В его рамках почти 700 экспертов оценили итоги 2016 года и сделали прогноз на будущее — в перспективе ближайшего года и десятилетия. Потенциальные угрозы разделены на пять категорий: экономические, технологические, геополитические, социальные и риски для окружающей среды.

Удивительно, но как оказалось глобальной экономике больше всего угрожают отнюдь не собственно экономические факторы. Авторы доклада отмечают, что характерным признаком прошедшего года во всем мире была политическая нестабильность: в качестве примера указаны не только референдум о выходе Великобритании из ЕС и победа Дональда Трампа на выборах президента США, но и проблемы в Италии, Бразилии, Турции и на Филиппинах. На повестку дня в связи с этим даже встал вопрос о том, наступил ли в мире уже период деглобализации, или поворотный момент еще впереди.

Геополитические проблемы, которые вызывают у экспертов наибольшее опасение в 2017 году, - это широкомасштабные террористические атаки и использование оружия массового уничтожения. Последнее событие авторы доклада поставили на первое место по уровню влияния, которое оно окажет на мировое сообщество.

Возрастанию геополитических рисков способствуют такие факторы, как односторонний подход к решению международных вопросов вместо необходимых коллективных усилий мирового сообщества. Кроме того, страны открыто обвиняют друг друга во вмешательстве в свои внутренние дела.

«Годами президент Путин обвинял США в стремлении подорвать стабильность мировой системы и суверенитет России, а в 2016 году Агентство национальной безопасности США обвинило Россию во вмешательстве в президентские выборы в Америке», — отмечается в докладе ВЭФ.

Геополитической напряженности способствует и низкая эффективность государственных властей. В Сирии она спровоцировала гражданский конфликт, который заставляет людей мигрировать в страны, испытывающие серьезные экономические проблемы, такие как замедляющийся рост ВВП и усиливающееся неравенство, приводят пример эксперты ВЭФ. К этому следует добавить повальную коррупцию в верхах практически большинства государств.

Разногласия мировых держав парализуют работу ООН, препятствуя прекращению конфликта и оказанию гуманитарной помощи находящемуся в зоне боевых действий мирному населению.

Жизнь в условиях тотального риска

Еще одна болевая точка современного мира - риски, связанные с окружающей средой. Среди них эксперты ВЭФ упоминают экстремальные погодные условия и природные катастрофы, а также неспособность человечества справиться с климатическими изменениями.

Социальные риски связаны с заметным старением населения, экономическим неравенством, социальным расслоением и ростом зависимости от информационных технологий. Также к социальным рискам (на стыке с природными) эксперты ВЭФ относят проблему дефицита питьевой воды.

Кроме того, на первый план выдвигается проблема вынужденной массовой миграции, во многом связанной с военными конфликтами в разных регионах.

К примеру, в 2015 году в Европу прибыли 1 млн мигрантов — это в четыре с лишним раза больше, чем в 2014 году. Кроме того, поддержка гражданами Великобритании выхода станы из ЕС была расценена как реакция на неконтролируемый приток гастарбайтеров, считают эксперты ВЭФ. Массовая миграция, помимо всего, грозит оказаться тяжелым бременем для экономики: ведь беженцы претендуют на социальную помощь от государств, в которых не платят налоги.

Еще одна группа экономических проблем с геополитическим уклоном - это последствия торговли людьми, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Большую опасность несет также ускорение разрыва в доходах между бедными и богатыми слоями населения, который увеличивается с каждым годом. Для многих народов это бедствие становится непреодолимым.

При этом место экономических рисков в современном мире отчасти заняли технологические: так, высока вероятность существенного увеличения случаев хищений персональных данных и кибератак. Кроме того, быстрое развитие искусственного интеллекта и робототехники приведет к увеличению зависимости от технологий и потере работы для низкоквалифицированного (а позднее и высококвалифицированного) персонала. Впрочем, пока непонятно, как человечество может подготовиться к появлению машин с более развитым интеллектом, чем у людей.

По мнению экспертов ВЭФ, восстановление глобального экономического роста важно, но само по себе оно уже не произойдет: все большее влияние набирают популистские движения, выступающие против существующего истеблишмента, поэтому для глобального восстановления нужна серьезная реформа рыночной экономики и современного капитализма.

Какой же можно сделать вывод из изучения докладов ВБ и ВЭФ?

2017 год дает шансы на экономический рост, особенно странам — экспортерам сырья. И это хорошая новость для Азербайджана. Но на сырье уповать – рискованный бизнес. В то же время мир вступает в весьма неустойчивую эпоху, а политическая нестабильность чревата серьезными последствиями, такими, как теракты, локальные конфликты и даже серьезные войны. Если эти риски оправдаются, миру уже будет не до экономического роста. И это худшая среди уймы плохих и очень плохих новостей для всех нас.