 

В Туркмении лекарства подорожали в два раза

 

За первые две недели 2017 года в частных аптеках Ашхабада лекарства подорожали в два раза. Как сообщает туркменская служба «Радио Свобода», одновременно в государственных аптеках возник дефицит лекарств.

«Лекарства в аптеках начиная с прошлого года периодически дорожают. А после наступления нового года цены на лекарства выросли от 80 до 120%. Не только на какое-либо определенное лекарство, любое лекарство подорожало минимум на 80%. Дефицитные препараты и те лекарства, которые используются повседневно, выросли в цене примерно на 120%», - рассказал наблюдатель из Ашхабада Аманмурат Бугаев.

По сообщениям источников, подорожание касается только частных аптек, среди препаратов, на которые повысились цены, лекарства и инъекции, используемые при заболеваниях почек и сахарного диабета.

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