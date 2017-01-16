Марин Ле Пен опровергла слухи о встрече с Трампом

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не встречалась с избранным президентом Дональдом Трампом во время поездки в Нью-Йорк в первой половине января 2016 года. Об этом она заявила в эфире радиостанции RTL, передает ТАСС.

"Я не просила о встрече с господином Трампом", — заявила Ле Пен.

Вместе с тем она не стала опровергать, что была в небоскребе "Трамп Тауэр", резиденции избранного президента США. На фотографиях, распространившихся в соцсетях, лидер "Национального фронта" была запечатлена вместе с советниками Трампа.

"Это был визит не в рамках моей предвыборной кампании, это был частный визит, — пояснила Ле Пен. — Мне надо было встретиться с некоторыми людьми, которые хотели со мной побеседовать, а также узнать, что сегодня происходит во Франции".

Как отметила французский политик, нет ничего необычного в ее поездках в зарубежные страны для проведения встреч с различными людьми.

Отметим, что Марин Ле Пен является кандидатом в президенты Франции от партии "Национальный фронт". Ее программа основана на идеях консерватизма и евроскептицизма. Ле Пен обещает в случае своего избрания на высший пост республики незамедлительно начать процесс выхода Франции из состава Евросоюза и НАТО. Ранее она приветствовала победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.