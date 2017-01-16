 

В Чечне задержали 60 пособников ИГИЛ

 

В Чечне задержаны около 60 боевиков, связанных с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Ранее сообщалось, что во время спецоперации в Чечне были убиты четверо боевиков, еще около 20 бандитов и их пособников задержаны.

Как уточняет Интерфакс, ссылаясь на источник в силовых структурах СКФО, задержаны порядка 60 боевиков и их пособников. «Вся сеть тесно связанного с ИГ бандподполья раскрыта», — заявил источник.

По словам источника, масштабная спецоперация проводилась на территории Курчалоевского района, в нескольких населенных пунктах Шалинского района, а также в Грозном.

875 просмотров


Старости
Тамелла Арзуманян из Еревана: «Помогите добраться до Баку»
Тамелла Арзуманян из Еревана: «Помогите добраться до Баку» видео
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
17 Янв 8° / 4°
18 Янв 8° / 4°
19 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.8959 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

АФФА рассталась с главным тренером сборной Азербайджана
На корриду с тряпкой «НКР» наше послесловие
Активиста NIDA приговорили к 5,5 года тюрьмы
Британский фунт идет ко дну
Закрылся университет «Тефеккюр»
В Пакистане крестьяне напали на охотничий кортеж принца Катара
Трамп похвалил Великобританию за Brexit
Акция протеста перед посольством Белоруссии в Ереване Из-за Лапшина
Журналист Рауф Миркадыров присоединяется к платформе армян и азербайджанцев
Международный банк Азербайджана повышает уставный капитал
Команду КВН «НКР» сняли с фестиваля в Сочи эксклюзив
Российские актеры покажут «Жестокий урок» в Баку
NIKOIL | Bank обновил функцию CASH-IN
В Карабахе убит армянский солдат
В Чечне задержали 60 пособников ИГИЛ
Марин Ле Пен опровергла слухи о встрече с Трампом
Полад Бюльбюльоглу на переговорах с заместителем Лаврова
В Туркмении лекарства подорожали в два раза
Азербайджанский футболист, которого назвали «собакой», стал игроком «Спартака»
Предсказано появление первого в мире триллионера
Нас ждут новости: плохие, очень плохие и худшие накануне Давосского форума
Скандальный художник покинул Россию
Франция призвала Евросоюз к единству после заявлений Трампа
Азербайджан в пятерке крупнейших покупателей российского зерна
За два дня в Иране казнили 20 человек