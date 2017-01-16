 

NIKOIL | Bank обновил функцию CASH-IN

 

NIKOIL | Bank обновил функцию CASH-IN по пополнению собственных текущих и карточных средств онлайн, посредством сайтов www.hesab.az и www.e-pul.az или же через специальные платежные терминалы.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, данная функция позволяет клиентам круглосуточно осуществлять пополнение собственных расчетных, депозитных и карточных счетов, счетов FOREX, а также вносить средства для дальнейшего погашения кредитной задолженности через терминалы Milliön, EasyPay и E-manat.

Услуга предусматривает возможность внесения наличных средств как в национальной валюте, так и в долларах США и евро. Клиентам также предоставляется возможность оплаты своих кредитов посредством мобильного приложения CİB, которое каждый может установить самостоятельно. Всего по Азербайджану Milliön предоставляет 2 684 терминала с активным платежным функционалом NIKOIL | Bank, E-manat  2 083 терминала, 309 терминалов приходятся на EasyPay.

NIKOIL | Bank — универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.

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