Российские актеры покажут «Жестокий урок» в Баку

Впервые в Баку в канун Дня Святого Валентина — 11 февраля — пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино со спектаклем по пьесе Валентина Красногорова "Жестокий урок". Режиссер спектакля — Михаил Горевой.

В постановке заняты актриса театра и кино, певица Настя Задорожная, а также артисты театра и кино Олег Фомин, Аристарх Венес, Регина Мянник.

Как сообщили haqqin.az организаторы постановки, актеры безумно рады гастролям в Баку и с нетерпением ждут визита в столицу Азербайджана.

"Многие из актеров, занятых в спектакле, приедут в Баку на несколько дней раньше, чтобы прогуляться по его улицам и ознакомиться с достопримечательностями столицы. Подготовка к спектаклю идет полным ходом. После показа постановки артисты встретятся со зрителями и сфотографируются с ними. По их мнению, этот спектакль станет самым лучшим подарком для влюбленных", - подчеркнули организаторы.

"Жестокий урок" - драма о социальных и психологических корнях жестокости, о тонкой грани, отделяющей нравственные поступки от аморальных. В основу пьесы положен реальный психологический эксперимент, получивший широкий международный резонанс. Двое студентов под руководством профессора в научных целях истязают женщину. Участие в эксперименте серьезно отражается на личных отношениях персонажей. Острый сюжет держит аудиторию в постоянном напряжении. Пьеса имеет особенный успех среди молодежи. В наши дни, когда насилие становится частью обыденной жизни, эта пьеса приобретает особую актуальность. Концовка удивляет, дает выход эмоциональной напряженности, сдавливавшей действующих лиц на протяжении спектакля. Спектакль идет на одном дыхании.

Гастроли пройдут на сцене Русского драматического театра.

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