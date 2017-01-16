Команды КВН, представляющие непризнанную «Нагорно-Карабахскую республику», были сняты с 28-го Международного фестиваля КВН «КиВиН-2017» в Сочи после вмешательства азербайджанской стороны.

Наряду с работой, проведенной МИД Азербайджана, письмо президенту Международного союза КВН Александру Маслякову написал министр молодежи и спорта Азад Рагимов. В нем основным требованием было либо исключение команд из Ханкенди, либо их участие в фестивале под флагом Азербайджана. Также были проведены переговоры с оргкомитетом фестиваля.

В результате команды «С хлебом и солью» и DeleYaman, представляющие сепаратистский режим, были исключены после первого предварительного раунда, который проходил 10-14 января и в котором участвовало около 500 команд, говорится в заявлении Министерства молодежи и спорта Азербайджана, направленном в редакцию haqqin.az.

«Таким образом, попытка пропагандировать сепаратистский режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, провалилась. Армянская сторона, чтобы оправдать свой провал, пытается выдать 2-3-минутную «разминку» за участие в фестивале», — сообщает министерство.

Также отмечается, что армяне приехали в Сочи пятью командами: две — из Ханкенди, две — из Армении, еще одна — это так называемая сборная Армении, представляющая Москву.

Всего во второй этап была допущена 81 команда, среди них и азербайджанский коллектив «Сборная Баку».