 

Международный банк Азербайджана повышает уставный капитал

 

Международный банк Азербайджана (МБА) предпринимает реальные шаги в направлении повышения уставного капитала впервые после смены руководства. Проспект эмиссии акций МБА на сумму 600 миллионов манатов зарегистрирован со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками. Таким образом, уставный капитал МБА будет доведен до 1 241 287 247,85 маната.

«Повышение уставного капитала  наш очередной шаг в рамках мероприятий по санации МБА»,  сказал председатель правления банка Халид Ахадов.

По его словам, будут предприняты и другие шаги, направленные на укрепление капитальной базы МБА.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937 или *8937.

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