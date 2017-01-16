Журналист Рауф Миркадыров присоединяется к платформе армян и азербайджанцев

Известный журналист Рауф Миркадыров поддержал миротворческие усилия армянских и азербайджанских гражданских активистов, создавших Бакинскую платформу мира.

Журналист уверен, что любые контакты представителей азербайджанского и армянского гражданского общества нужно только приветствовать.

В настоящее время журналист вместе со своей семьей находится в эмиграции в Швейцарии. В 2014 году Р.Миркадыров был арестован сотрудниками МНБ и осужден по липовым обвинениям, а затем эмигрировал из страны.

«Как человек, имеющий определенный опыт в деле налаживания контактов между гражданскими обществами Азербайджана и Армении, готов оказать любую помощь в развитии диалога», — сказал журналист.

Вместе с тем Р.Миркадыров отметил, что платформу нужно расширять, привлекая более широкие слои общества двух стран.

«Считаю, что должна быть созвана конференция под эгидой этой платформы, куда были бы приглашены представители азербайджанского и армянского населения. Возможно, было бы целесообразно, чтобы мероприятие пока состоялось в одной из нейтральных стран, скажем, в Грузии. Потом, конечно, можно было бы провести такие конференции в Баку и Ереване», — полагает он.

«Я не пацифист, но посещал Армению и отстаивал нашу позицию. Нельзя избегать диалога, надо постоянно контактировать с армянской стороной. И Бакинская платформа, несомненно, имеет огромное значение для организации встреч азербайджанцев и армян. До сих пор считалось, что у граждан обеих стран однозначное мнение. Но это не так. Образы врага-азербайджанца и врага-армянина культивировали политтехнологи. Под влиянием Платформы это представление будет разрушаться. Лично я готов участвовать в любых обсуждениях», — заявил журналист.

Р.Миркадыров не сомневается, что власти Армении торпедируют инициативу миротворцев потому, что президент страны Серж Саргсян ныне оказался в сложной ситуации.

«До этого армянская сторона не пыталась мешать подобным контактам. Но сейчас, по-видимому, руководство страны теряет внутренний контроль, и карабахский конфликт становится для него той соломинкой, благодаря которой оно может удержаться у власти. Карабахский конфликт сегодня стал последним объединяющим всех армян фактором, и Саргсян манипулирует этим. Разумеется, он понимает, что любые миротворческие инициативы, сближение позиций двух народов могут привести к лишению его власти. Поэтому он максимально будет тормозить миротворческие усилия, дабы не допустить развития диалога между армянами и азербайджанцами. Так что Бакинскую платформу просто необходимо расширять», — уверен журналист.