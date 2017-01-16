Акция протеста в связи с арестом белорусскими властями по требованию Баку скандального блогера Александра Лапшина прошла в понедельник у посольства Белоруссии в Ереване, сообщает РИА Новости.

Демонстранты выразили желание встретиться с послом Белоруссии в Армении и передать ему письмо. Однако глава дипмиссии не вышел к участникам акции.

В генпрокуратуре Белоруссии ранее сообщили, что изучают запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина, но никакого решения пока не принято. Относительно гражданств Лапшина имеются различные сведения. Блогера уже посетили представители посольств Израиля и России.

Напомним, в апреле 2011 года и октябре 2012 года Александр Лапшин посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорилось, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана, сам Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск. Генеральная прокуратура Белоруссии изучает запрос Азербайджана об экстрадиции скандального российско-израильского блогера.