Трамп похвалил Великобританию за Brexit

Избранный президент США Дональд Трамп в своем первом интервью после выборов похвалил Великобританию за ее решение покинуть Европейский Союз (ЕС), пишет The Guardian.

Как сообщается, Трамп пообещал «быстро» разработать торговую сделку с Великобританией после Brexit и заявил, что понимает причины принятия подобного решения британцами.

«Вы смотрите на Европейский Союз и видите в основном только Германию. ЕС — это ее машина. Вот почему я думаю, что Великобритания поступает правильно, решив покинуть ЕС», — отметил Трамп.

Издание пишет, что Трамп подчеркнул свою любовь к Великобритании и заявил, что другие страны также могут последовать ее примеру. Также он выразил заинтересованность встретиться с британским премьер-министром Терезой Мэй после своей инаугурации 20 января.