 

В Пакистане крестьяне напали на охотничий кортеж принца Катара

 

Группа вооруженных местных жителей напала в Пакистане на свиту родственника катарского эмира, выехавшего на охоту за дрофой-красоткой – редкой птицей, мясо которой высоко ценится арабскими шейхами, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в округе Мусахель (провинция Белуджистан на северо-западе страны). Местные власти сообщают, что никто из участников охоты в результате нападения не пострадал, ранения получили трое охранников. Нападавшие были вооружены ружьями и ножами.

По данным Рейтер, вспышка насилия произошла после того, как жителям окрестных деревень не разрешили встретиться с представителем королевской семьи и попросить у него пожертвований на строительство мечети.

Дрофа-красотка, или вихляй получила свое название за характерную манеру бегать, кидаясь из стороны в сторону. Во всем мире сохранилось от 50 до 100 тысяч этих редких птиц, Международный союз охраны природы относит их к уязвимым видам.

Верховный суд Пакистана в прошлом году разрешил охоту за дрофой-красоткой по просьбе правительства. Власти считают, что запрет негативно влияет на отношения с монархиями Персидского залива, представители которых традиционно посещали страну, чтобы охотиться с соколами.

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