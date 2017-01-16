Британский фунт идет ко дну

Британский фунт упал по отношению к доллару на 1,6%, достигнув самого низкого показателя с октября — $1,2, пишет The Guardian.

Как сообщает издательство, подобные тенденции вызваны ожиданием выступления британского премьера Терезы Мэй о позиции Лондона на переговорах о выходе из ЕС.

«В рамках переговоров по Brexit мы будем работать, чтобы заключить как можно более благоприятное соглашение в плане торговых отношений Великобритании с Евросоюзом», — сказала Мэй.

В свою очередь представитель финансовой компании ETX Capital заявил, что британский фунт может упасть до $1,1.