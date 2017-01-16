 

На корриду с тряпкой «НКР» наше послесловие

Автор: Акпер Гасанов 

Скандал вокруг 28-го Международного фестиваля команд КВН в Сочи оказался высосанной из пальца ложью. Как сообщалось ранее, агентство Новости-Армения связалось с представителем команды «НКР» (здесь и далее кавычки наши – haqqin.az) Георгием Аветисяном, который находится сейчас в Сочи.

Он сообщил о том, что команда уже выступила в первом туре на фестивале КВН и ждет результатов. Было опубликовано и фото, долженствующее как бы доказать, что Жорик не врет и нога карабахских сепаратистов все же ступила на сцену КВН. Видео выступления опубликовано не было, что наводит на мысли о том, что втихаря тряпкой махать и выступать в качестве полноценного участника фестиваля  две большие разницы.

Сомнения эти появились сразу и неспроста. Мы все прекрасно знаем о страстях армянских провокаторов к эксгибиционизму. Любят они втихомолку срам свой показывать и сразу убегать в кусты.

Вспомните, как в ходе московского «Евровидения» объявлявшая в полуфинале конкурса номер Армении барышня втихаря показала всем сокровенное. Тогда в качестве сокровенного выступила табличка с композицией «Мы — наши горы», что расположена на оккупированных территориях Азербайджана. И что в итоге? А в итоге, получив от руководства Первого канала пару хлопков, они стыдливо убрали табличку. В финале ее демонстрации не состоялось. Не знаю, как сейчас будут выкручиваться, фантазировать, упражняться в остроумии карабахские сепаратисты, но находчивость им ныне крайне необходима, хотя веселья уже не будет.

Будет лишь признание того грустного для них факта, что полноценного выступления на Сочинском фестивале не получилось, а имел место лишь выход на сцену ради махания тряпкой. Если им такое занятие по нраву, то впору не в Сочи дорогу пробивать, а в Испанию, на корриду. Заодно появится повод заявить, что испанские быки признали независимость «НКР»…

Надо же хоть какую-то новую сенсацию высосать, пусть не из пальца. Получится из этого что-то или нет — это их, испанских быков и карабахских сепаратистов, дело.

А нам остается лишь поблагодарить министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова за своевременное пресечение армянской провокации.

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