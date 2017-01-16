 

АФФА рассталась с главным тренером сборной Азербайджана

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Зиллер Жуниор Милтон Луис, или просто Милтиньо покинул свой пост.

Он попросил АФФА расторгнуть контракт по семейным обстоятельствам. Ассоциация приняла просьбу бразильского специалиста и рассталась с ним, сообщает сайт АФФА.

Милтиньо возглавил сборную Азербайджана в 2016 году. Под его руководством наша команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира в Колумбии.

Отметим, что меньше, чем за год сборная Азербайджана по футзалу сменила двух тренеров. Весной прошлого года должность главного тренера покинул испанец Тино Перес.

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АФФА рассталась с главным тренером сборной Азербайджана
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