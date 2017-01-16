Правительство Азербайджана и Всемирный банк в понедельник в Баку подписали правовой документ по кредиту в размере $400 млн на реализацию проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), отмечается в сообщении банка.

Договор подписали региональный директор ВБ по региону Южного Кавказа Мерси Тембон и министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Бенефициаром по кредиту выступает ЗАО «Южный газовый коридор» (Азербайджан).

Как сообщалось, Совет директоров Всемирного банка 20 декабря 2016 года утвердил выделение Азербайджану кредита в $400 млн.

Проект «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках «Стадии-2» разработки месторождения «Шахдениз». Стоимость проекта оценивается в более $40 млрд.

Доля Азербайджана в проекте ориентировочно составит $13 млрд.