 

Всемирный банк подписал с Азербайджаном кредитный договор 400 миллионов

 

Правительство Азербайджана и Всемирный банк в понедельник в Баку подписали правовой документ по кредиту в размере $400 млн на реализацию проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), отмечается в сообщении банка.

Договор подписали региональный директор ВБ по региону Южного Кавказа Мерси Тембон и министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Бенефициаром по кредиту выступает ЗАО «Южный газовый коридор» (Азербайджан).

Как сообщалось, Совет директоров Всемирного банка 20 декабря 2016 года утвердил выделение Азербайджану кредита в $400 млн.

Проект «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках «Стадии-2» разработки месторождения «Шахдениз». Стоимость проекта оценивается в более $40 млрд.

Доля Азербайджана в проекте ориентировочно составит $13 млрд.

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