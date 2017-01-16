Ученые создали вакцину от туберкулеза

Американские биологи создали первую за последнее столетие вакцину от туберкулеза и успешно проверили ее работу на мышах, что поможет найти ключ к борьбе с неуязвимыми штаммами туберкулезной палочки, говорится в статье, опубликованной в журнале Applied and Environmental Microbiology, передает РИА Новости.

"Мы убили и разобрали на части микробов, выделив из них так называемые биокапли. Эти капли являются продуктом природы, они легко разлагаются в организме. Мы ввели эти капли в тело мыши и обнаружили, что иммунитет на них реагирует. Теперь нам необходимо проверить, как такие мыши отреагируют на заражение туберкулезом для создания полноценной вакцины", - заявил Аксель Гайзер из Исследовательского института Гопкирка в Пальмерстоне (Новая Зеландия).

Туберкулез является сегодня, наряду с раком и болезнями сердца и сосудов, одной из главных причин смерти людей на Земле, особенно в странах, где широко распространен ВИЧ или имеются неблагоприятные климатические условия. Главным средством для борьбы против туберкулеза сегодня является вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году.