Вице-премьер Турции: К атаке на Стамбул причастна разведка

Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил о причастности разведки к атаке на клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сообщает The Independent.

Какую страну представляет эта разведывательная служба, он не уточнил.

По словам политика, нападение было совершено профессионально. Другие подробности Куртулмуш сообщать не стал.

По подозрению в причастности к теракту в Турции были арестованы и допрошены десятки человек. В полиции заявили, что установили личность террориста, который в настоящее время находится на свободе, однако отказались называть его имя.