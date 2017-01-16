Выписан ордер на арест главного тренера сборной Азербайджана

В Австрии выдан ордер на арест главного тренера сборной Азербайджана по дзюдо, двукратного олимпийского чемпиона Петера Зайзенбахера, обвиняемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек.

Слушания по данному делу должны были начаться 19 декабря в Вене, однако Зайзенбахер в суд не явился. С тех пор о месте его пребывания никому неизвестно, в том числе и его адвокату Бернхарду Лехоферу.

В результате Венский областной уголовный суд выписал Европейский ордер на арест именитого дзюдоиста. Этот ордер действует на территории всех государств-членов Европейского Союза. Законодательство о Европейском ордере на арест предусматривает экстрадицию в течение 90 дней со дня ареста или в течение 10 дней, если задержанное лицо дает согласие на экстрадицию.

Однако в суде заявили, что Зайзенбахер может быть арестован и за пределами Европы. Ранее выдвигались версии, что известный в прошлом спортсмен может находиться в ОАЭ, где он занимался ювелирным бизнесом и даже получил статус постоянного резидента, в ЮАР, Мадагаскаре или США, где живут его дети. Была также выдвинута версия, что 56-летний тренер покончил с собой.

Из Азербайджана Зайзенбахер уехал, заявив, что отправляется на суд в Австрию. Если с Азербайджаном у Австрии есть соглашение о выдаче, то с ОАЭ и Мадагаскаром такового нет. Однако экстрадиции из этих стран тоже можно добиться, полагают в Министерстве юстиции Австрии.

Главному тренеру сборной Азербайджана грозит наказание до десяти лет. В начале октября этого года прокуратура Вены предъявила обвинение бывшему спортсмену по результатам трехлетнего расследования, начатого на основании заявления одной из его жертв. 56-летний австриец обвиняется в изнасиловании двух девочек в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов.

В течение своей спортивной карьеры австриец завоевал золотые медали в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе и на Играх-1988 в Сеуле, став первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух Олимпиадах подряд.

С 2010 по 2012 год Зайзенбахер тренировал сборную Грузии. Под его руководством грузинский спортсмен Лаша Шавдатуашвили завоевал золото Игр-2012 в Лондоне. Впервые сборную Азербайджана Зайзенбахер возглавил в 2012 году, но в 2014-м он покинул свой пост. Под его руководством Эльхан Мамедов стал первым чемпионом мира в истории азербайджанского дзюдо. В 2015 году Зайзенбахера вновь пригласили в Азербайджан. На Олимпиаде в Рио наша команда завоевала две серебряные медали.