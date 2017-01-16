 

Украина передаст Таиланду новейшие танки

 

Украина на следующей неделе передаст Таиланду очередную партию танков «Оплот», полностью контракт по поставке танков перенесли на осень 2017 года, сообщает в понедельник пресс-служба «Укрспецэкспорта».

«Со следующей недели на заводе имени Малышева начнется передача новой партии современных танков «Оплот» в рамках контракта с Королевством Таиланд. Работа тайской делегации с приема новой партии БМ «Оплот» начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности», — говорится в сообщении.

По условиям контракта Украина должна поставить Таиланду 49 танков «Оплот». «По обоюдному согласию двух сторон сроки поставки были вынесены на осень 2017 года. Такое консенсусное решение было принято из-за военных действий на востоке Украины», — отмечает «Укрспецэкспорт».

Ранее «Укроборонпром» заявлял, что контракт на поставку танков «Оплот» в Таиланд, подписанный в 2011 году, будет полностью завершен до середины 2017 года.

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