Наджмеддин Садыгов отправился на заседание НАТО

Глава Генштаба Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыгов отправился в Брюссель, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыгов отправился в Брюссель. Целью визита является участие главы Генштаба в заседании Военного комитета Североатлантического альянса в форматах «Решительная поддержка» и «Платформа по совместимости», - говорится в сообщении.

Заседание состоится 17 января в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генеральных штабов.