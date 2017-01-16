Стамбульскому террористу заплатили $150 тыcяч

Турецкая полиция обнаружила $150 тыcяч в квартире боевика ИГ узбекского происхождения Абдулгадира Машарипова, расстрелявшего 39 человек в новогоднюю ночь в клубе в Стамбуле, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии полиции, эти деньги террорист получил за исполнение теракта, однако не смог их забрать из своей квартиры в стамбульском пригороде Силиври из-за широкомасштабной операции полиции по его розыску.

Как сообщает источник издания, Машарипов совершил преступление не по идейным соображениям, а из-за денег.