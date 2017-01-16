Почему президент Азербайджана Ильхам Алиев уделил так много внимания вопросу развития аграрного сектора, и особенно виноделия, в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам? Прошло уже несколько дней после заседания, но почему-то никто этим вопросом до сих пор не задается. Попробуем же сами в этом разобраться.

Старшему поколению азербайджанцев памятно, какой популярностью в советские годы пользовались азербайджанские вина и коньяки. Удостоенные многих медалей марочные вина «Шемаха», «Кюрдамир», «Агстафа», коньяки «Азербайджан», «Баку», «Гей Гель», «Гянджа» — всего не перечислишь. Бессменным лидером среди них долгие годы было, безусловно, знаменитое вино марки «Агдам». Автор этих строк, как и тысячи азербайджанцев старшего поколения, сам не раз был свидетелем того, как в российских городах выстраивались огромные очереди за знаменитым вином. Как это ни печально, многие россияне именно по «Агдаму» знали вообще об Азербайджане. Помните знаменитую шутку Владимира Путина, который на одной из своих итоговых ежегодных пресс-конференций посоветовал Азербайджану и Армении возобновить производство знаменитого портвейна «Агдам»?

Хочется рассказать и о другом случае, когда в Баку приехала группа уважаемых ученых из Москвы, которых здесь встретили с большими почестями – завтрак, обед, ужин, прогулки, сопровождаемые дегустацией лучших марок коньяка и вин. Не сказал бы, что эти люди были особыми любителями спиртного, но толк в них знали. Но каково же было мое удивление, когда, зайдя с одним из них в магазин за сигаретами, увидел, как тот удивленно рассматривает многочисленные бутылки с «Агдамом» на прилавке, которые, кроме него, не привлекали ничьего внимания.

Нас ждали коллеги в лучшей тогда гостинице «Азербайджан», на месте которой сегодня высится отель «Хилтон», и надо было торопиться. Там на столе было несколько бутылок коньяка «Гей Гель», поэтому я даже и не смотрел в сторону спиртных напитков. Но московский гость с бутылкой «Агдама» в руках долго упрашивал купить ее. И никакие возражения о том, что нас ждет куда более качественный напиток, не помогли. Пришлось-таки взять эту бутылку, к которой в нашей республике относились в то время с неприязнью, мол, «Агдам», как и другие крепленые вина, — напиток алкоголиков и проходимцев.

Но такое мнение у нас вскоре развеялось. Уважаемые в союзном масштабе профессоры, в числе которых были и женщины, долгое время причмокивая смаковали «Агдам» с восторженными отзывами о его качестве и вкусе. И упорно пытались нам доказать, что он никак не уступает по этим показателям дорогому коньяку. Вот уж действительно, на вкус и цвет товарищей нет. И ни цена, ни доступность, ни мнения остальных на это не могут оказать влияния.

Но вскоре «Агдам» исчез с прилавков, потеряли мы и большую часть Агдамского района, где производилось это вино. Но стоит ли увязывать эти факты в одной связи? Конечно, потеря карабахских земель, до сих пор оккупированных Арменией, оказала сильное влияние на экономику страны. Но ведь технологии и виноград этой же зоны сохранились, производство «Агдама» можно было бы восстановить. Просто не до того было в те годы руководителям страны и региона, было много более важных проблем, в том числе и военно-политических. И постепенно исчезли другие вина, коньяки, потеряли налаженные связи с российскими городами. Да и виноградники пришли в запустение. И мало кто помнит сегодня «Агдам», «Алабашлы», «Мадраса», портвейн «777» и другие вина, которые украшали столы не только в Азербайджане, но и за его пределами, в других столицах советских республик и стран Варшавского договора.

Вот и подчеркнул глава государства, что сегодня в стране необходимо создать единый комплекс как по закладке новых виноградных садов, так и по повышению качества, эффективной деятельности винных заводов. И привел странную статистику: у нас за год производится 20 млн бутылок вина, а экспорт очень маленький. Наши предприниматели зарабатывают с экспорта вина только 2-3 млн долларов. Поэтому предприняты серьезные шаги, чтобы вывести наше вино на мировые рынки. Азербайджан принял участие в нескольких выставках, заключены контракты с дружескими странами, со странами-партнерами ведутся прямые переговоры, чтобы они выделили квоту на своих рынках для нашего вина с целью его экспорта.

И вот что странно. Предприниматели здесь должны проявлять большую активность, ведь это в их интересах. Однако ситуация с виноделием в стране президента Ильхама Алиева не удовлетворяет, более того, он призвал экономические структуры, Министерство налогов и правоохранительные органы серьезно проанализировать ситуацию на этом рынке, потому что здесь наблюдается очень странная картина. Мощность действующих заводов составляет 100 млн бутылок в год. Большая часть этих заводов построена за последние годы, в них вложены большие средства, установлено современное оборудование. В результате заводы с производственной мощностью в 100 млн бутылок производят ежегодно только 20 млн бутылок. Возможно ли такое? Либо предприниматель, вложивший сюда деньги, не знает цену своим деньгам, либо здесь производство больше, но оно не проходит регистрацию, существует незаконное производство. Поэтому данный вопрос должен быть серьезно изучен.

А ведь эта сфера может, как и ранее, приносить большие доходы. Не случайно же в свое время вино «Агдам» завоевало рынок бывшего Союза. Помнится, как в 1970-е годы благодаря усилиям Гейдара Алиева у нас собиралось до 2 млн тонн винограда в год, сельчане зарабатывали большие средства. Азербайджанский виноград как по количеству, так и по качеству удовлетворял все требования рынка и винзаводов. К сожалению, впоследствии как советское руководство, так и местные власти в силу целого запутанного клубка причин уничтожили часть виноградных садов. Сейчас руководство страны их восстанавливает. И призывает при этом хозяйственников учитывать всю цепочку, иначе будут посажены виноградные сады, а затем будут думать, куда его продавать, как перерабатывать, где продавать.

Не только с виноделием сложилась подобная ситуация, в такое же плачевное состояние впало и некогда приносящее неплохие доходы табаководство. Как отметил глава государства, уже проведены соответствующие переговоры и достигнуты соглашения для экспорта сухого табака.

Если в прошлом году было поставлено 3,5 тыс. тонн сухого табака, то на первом этапе теперь предстоит увеличить этот объем втрое. То есть в стране должно и может производиться 10 тыс. тонн сухого табака. Мы хорошо помним, что в советское время на этой же земле производилось 50-60 тыс. тонн сухого табака. Значит, просто необходимо помочь фермерам. Должны быть предприняты очень серьезные шаги по поиску новых экспортных рынков, так как эта сфера тоже приносит валюту.

Глава государства также отметил, что ведутся работы по расширению гранатовых садов и садов хурмы.

Да, 2016 год отмечен в стране значительным ростом экспорта сельхозпродуктов. В наступившем же году Ильхам Алиев анонсировал более весомую поддержку сельскохозяйственному сектору со стороны правительства.

Остается только ждать, когда представители Marlborro снова приедут к нам за азербайджанским табаком, а россияне вновь проявят интерес к «Агдаму» или его другому аналогу. А за ними откроется широкий экспортный канал и для других продуктов агросектора, и в страну потекут ненефтедоллары...