 

Армянского оппозиционера приговорили к двум годам тюрьмы

 

Суд приговорил члена оппозиционного «Учредительного парламента» Геворка Сафаряна, обвиняемого в насилии в отношении полицейского, к двум годам лишения свободы, сообщает Новости-Армения.

Выслушав приговор, подсудимый заметил: «Так и должно было быть».

На заседании также присутствовал председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян.

Напомним, инцидент произошел 1 января 2016 года на площади Свободы в Ереване. Стычка с полицейскими произошла из-за того, что активисты нарядились елочками. Трое, в том числе Геворк Сафарян, были арестованы. По утверждению правоохранительных органов, Сафарян применил насилие в отношении командира спецотряда капитана полиции Гегама Хачатряна.

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