 

Иран не стремится свергнуть саудовский режим Заявление Тегерана

 

Исламская Республика Иран не стремится свергнуть саудовский режим, сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, комментируя высказывания некоторых чиновников Саудовской Аравии.

«Иран пытается остановить попытки, направленные на свержение правительства Саудовской Аравии», - сказал Шамхани, сообщает IRNA.

Шамхани также сказал, что сирийский народ вправе сам определять свою судьбу.

«Свержение саудовского режима не приведет к тому, что к власти придет идеальное правительство, наоборот, весьма вероятно, что в стране будет господствовать идеология такфиризма», - добавил Шамхани.

По словам секретаря Высшего совета, Иран всегда противостоял угрозе экстремизма и поддерживает территориальную целостность стран региона, так как распад государственных систем подготовит почву для господства террористической идеологии в исламских государствах, что не в интересах всего исламского мира.

«К сожалению, последствия региональной политики Саудовской Аравии в Сирии и Йемене на практике привели к усилению террористических групп», - сказал Шамхани.

Отношения между Тегераном и Эр-Риядом обострились, после того как 2 января 2016 года МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, включая известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Сообщение о его казни вызвало негодование шиитских политических и религиозных деятелей и вылилось в массовые протесты и нападения на представительства Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде.

138 просмотров


Старости
Журналист Рауф Миркадыров присоединяется к платформе армян и азербайджанцев
Журналист Рауф Миркадыров присоединяется к платформе армян и азербайджанцев
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
17 Янв 8° / 5°
18 Янв 8° / 4°
19 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.8959 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

Иранские ПВО сбили беспилотник в небе над Тегераном
Молдавский премьер отказался выполнять требование президента
Иран не стремится свергнуть саудовский режим Заявление Тегерана
Армянского оппозиционера приговорили к двум годам тюрьмы
Взрыв в Диярбакыре: есть раненые
Почему И.Алиев вспомнил про «Агдам»? по следам выступлений президента
Стамбульскому террористу заплатили $150 тыcяч
Наджмеддин Садыгов отправился на заседание НАТО
Украина передаст Таиланду новейшие танки
Выписан ордер на арест главного тренера сборной Азербайджана
Вице-премьер Турции: К атаке на Стамбул причастна разведка
Ученые создали вакцину от туберкулеза
Всемирный банк подписал с Азербайджаном кредитный договор 400 миллионов
Гулиев грабил доверчивых пенсионеров в Баку фото; видео
АФФА рассталась с главным тренером сборной Азербайджана
На корриду с тряпкой «НКР» наше послесловие
Активиста NIDA приговорили к 5,5 года тюрьмы
Британский фунт идет ко дну
Закрыли университет «Тефеккюр»
В Пакистане крестьяне напали на охотничий кортеж принца Катара
Трамп похвалил Великобританию за Brexit
Акция протеста перед посольством Белоруссии в Ереване Из-за Лапшина
Журналист Рауф Миркадыров присоединяется к платформе армян и азербайджанцев
Международный банк Азербайджана повышает уставный капитал
Команду КВН «НКР» сняли с фестиваля в Сочи эксклюзив