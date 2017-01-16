Исламская Республика Иран не стремится свергнуть саудовский режим, сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, комментируя высказывания некоторых чиновников Саудовской Аравии.

«Иран пытается остановить попытки, направленные на свержение правительства Саудовской Аравии», - сказал Шамхани, сообщает IRNA.

Шамхани также сказал, что сирийский народ вправе сам определять свою судьбу.

«Свержение саудовского режима не приведет к тому, что к власти придет идеальное правительство, наоборот, весьма вероятно, что в стране будет господствовать идеология такфиризма», - добавил Шамхани.

По словам секретаря Высшего совета, Иран всегда противостоял угрозе экстремизма и поддерживает территориальную целостность стран региона, так как распад государственных систем подготовит почву для господства террористической идеологии в исламских государствах, что не в интересах всего исламского мира.

«К сожалению, последствия региональной политики Саудовской Аравии в Сирии и Йемене на практике привели к усилению террористических групп», - сказал Шамхани.

Отношения между Тегераном и Эр-Риядом обострились, после того как 2 января 2016 года МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, включая известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Сообщение о его казни вызвало негодование шиитских политических и религиозных деятелей и вылилось в массовые протесты и нападения на представительства Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде.