 

Молдавский премьер отказался выполнять требование президента

 

Премьер-министр Молдавии Павел Филип отказался выполнить требование президента страны Игоря Додона отозвать посла республики в Румынии Михая Грибинча, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр Павел Филип получил сегодня президентский запрос с предложением отозвать чрезвычайного и полномочного посла Молдавии в Румынии Михая Грибинча.

Глава Кабинета министров не утвердит это требование», - говорится в сообщении Кабмина.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон потребовал от правительства начать процедуру отзыва посла в Румынии Михая Грибинча, заявившего, что лишение бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску молдавского гражданства может быть признано неконституционным. В письме к правительству Додон отметил, что «своими высказываниями господин Грибинча не только нарушил этические принципы, но и продемонстрировал поддержку политических взглядов из-за рубежа, что идет вразрез с национальными интересами».

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