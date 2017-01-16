Иранские ПВО сбили беспилотник в небе над Тегераном

Иранские ПВО сбили в небе над столицей страны Тегераном гражданский беспилотник неизвестного происхождения, сообщает агентство Рейтер.

Как заявил губернатор провинции Тегерана Иса Фархади (Isa Farhadi), в направлении беспилотного аппарата произведено несколько выстрелов.

"Это был не военный беспилотник. Он вошел в бесполетную зону. Мы не знаем, кому он принадлежит", — цитирует губернатора агентство Tansim.

В декабре над столицей страны был сбит дрон иранского телеканала, снимавший молитву. По данным агентства Франс Пресс, в районе инцидента размешаются канцелярия президента республики, канцелярия духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и различные органы власти.