Разбившийся турецкий самолет принадлежал ACT Airlines

Разбившийся под Бишкеком Boeing принадлежал компании ACT Airlines, сообщает «Информбюро». В связи с трауром авиакомпания поменяла главную страницу сайта. Единственным сообщением на нем является соболезнование.

Компания была создана в 2004 году. ACT Airlines занимается грузовыми перевозками и чартерными рейсами. Парк авиакомпании состоит из 15 самолетов, среди которых шесть "Боингов".

Грузовой самолет Boeing-747 летел из Гонконга в Стамбул, но упал на село Дача-Суу Чуйской области. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Бишкека на дозаправку.



Как уже сообщал ранее haqqin.az, в результате крушения погибли 37 человек.