Цены на топливо в Грузии достигли пика

После увеличения акцизов на топливо, его стоимость в Грузии выросла и сейчас колеблется в пределах 2- 2,20 лари (примерно 0,75 долл.) за литр, но при этом, по словам импортеров, в новых ценах пока не отражены акцизы, а рост связан с подорожанием нефти на международном рынке и девальвацией национальной валюты, сообщает газета «Резонанси».

По данным издания, когда будет закуплена новая партия нефтепродуктов, которая будет облагаться повышенным акцизов, цены снова вырастут.

Впрочем, если курс лари стабилизируется, а нефть на международном рынке перестанет расти в цене, то не исключено, что Грузия сможет избежать дальнейшего подорожания энергоносителей.

На брендированных АЗС стоимость бензина категории «регулар» составляет 2 лари за литр, дизеля – 1,95. На небрендированных станциях 1,85-1,87 лари.