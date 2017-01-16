Российские СМИ: Свердловск присягнул Лоту Гули

Свердловские выходцы из Азербайджана присягнули коронованному "вору в законе" 44-летнему Надиру Салифову (Лоту Гули), который отбывает срок в азербайджанской колонии, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Находясь в местах лишения свободы, Лоту Гули занял место, которое прежде на Урале было за Ровшаном Ленкоранским, убитым в Турции в результате покушения 18 августа 2016 года.

«Раньше свердловские торговцы платили дань Ровшану, а теперь будут платить ему», утверждает издание.

Незадолго до убийства Ровшана по ИК России и Азербайджана разошлось такое послание Гули: «…А также ставлю Вас в курс касаемо Ровшана Ленкоранского: он есть никто и зовут его никак, это решение воров. А касаемо Хаджи и Руфата — эти самозванцы сеют блуд между людьми. Такие гады во все времена были и с них будет спрос со всей строгостью. На этих нотах хочу попрощаться с Вами, пожелав Вам самого хорошего, удачи и фарта в делах Людских, конечно, Золотую Свободу. Берегите себя, берегите Воровское. С наилучшими пожеланиями Я, Вор Гули. Прогон распространять по всем лагерям Азербайджана и России».

Ura.ru напоминает о том, что недавно появилась информация о перестрелке в Баку между сторонниками Лоту Гули и его конкурента Рафика Эйвазова (Рафика Масаллинского).

Впрочем, как отмечал haqqin.az, сам Надир Салифов через своего адвоката в категорической форме опроверг данную информацию.