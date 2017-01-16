 

Минздрав о смерти женщины во время родов

 

Министерство здравоохранения распространило информацию в связи со смертью женщины во время родов в Хазарском районе Баку, сообщает АПА.

Председатель комиссии Минздрава по оказанию помощи при родах Севиндж Мамедова сказала АПА, что 37-летняя жительница поселка Гала Шабанова Гюнай Вахаб гызы была доставлена родственниками в городскую объединенную больницу №26 поселка Мардакян с диагнозом: 39-я неделя беременности, маточное кровотечение, мертвый плод и шок 4-ой степени.

По ее словам, женщина потеряла дома много крови.

«14 января около 06:00 утра пациентка была принята на срочную операцию. Однако несмотря на принятые во время операции реанимационные мероприятия, в 06:25 сердце пациентки остановилось. Тело женщины было отправлено в отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Хазарского района. В связи с фактом ведется расследование, о результатах которого в ближайшее время будет предоставлена информация».

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