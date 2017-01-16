В Минздраве США рассказали о смерти от неуязвимой бактерии

Американские медики зафиксировали первый случай смерти человека от микроба, стойкого к действию почти всех антибиотиков, который жертва подхватила будучи в отпуске в Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Пациентка, женщина в возрасте 70 лет, прибыла в США в начале августа 2016 года после длительной поездки в Индию. Она попала в реанимацию 18 августа с диагнозом "синдром системного воспаления", что, по всей видимости, было связан с инфекцией в правом бедре. У пациентки развился сепсис, и она умерла в начале сентября", — заявляют ученые, опубликовавшие отчет в Еженедельном журнале CDC.

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супер-бактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие, как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или палочка Фрилендера (Klebsiella pneumoniae).

Проблема усугубляется тем, что микробы часто вырабатывают иммунитет к антибиотикам не поодиночке, а "коллективно", обмениваясь подобранными секретами. К примеру, в июле прошлого года медики обнаружили, что бактерии, найденные в сточных водах в Нью-Дели, столице Индии, выработали защиту от так называемых карбапенемов, "антибиотиков последней надежды", и начали обмениваться генами по производству "противоядия" к ним.

Штамм Klebsiella pneumoniae, убивший пациентку из клиники города Рено, был своеобразным рекордсменом – он был стоек к действию сразу 26 антибиотиков, в том числе к целым классам лекарств, а не только отдельным их представителям. Поэтому, несмотря на все усилия медиков, женщину не удалось спасти, так как лечить ее было нечем.