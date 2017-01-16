 

Ильхам Алиев встретился с главой компании McKinsey Визит в Давос

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Давосе встретился с глобальным управляющим партнером компании McKinsey Домиником Бартоном, сообщает официальный сайт главы государства.

Доминик Бартон с удовлетворением вспомнил свой визит в Баку, высоко оценил увиденные им в Азербайджане процессы развития, проводимые в экономической сфере реформы.

В ходе беседы был подчеркнут тот факт, что недавно в Баку начал функционировать офис компании McKinsey и что эта компания уже участвует примерно в 20 проектах, в том числе в разработке Стратегической дорожной карты национальной экономики и основных секторов экономики.

На встрече была выражена уверенность в дальнейшем развитии связей между Азербайджаном и компанией McKinsey, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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