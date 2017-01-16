 

В Киеве боятся Трампа Оценка мировых СМИ

 

Украинское руководство во главе с президентом Петром Порошенко с ужасом ждет вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, опасаясь окончательно лишиться поддержки Вашингтона, пишет Frankfurter Rundschau.

На Украине боятся, что новое американское руководство откажется от защиты ее интересов ради соглашения между Трампом и Россией. При этом уходящая администрация пытается смягчить удар: так, вице-президента Джо Байдена отправили на переговоры с Петром Порошенко, чтобы "успокоить украинцев", пишет издание.

Киев рассчитывал на то, что кандидат от демократов обеспечит жесткий курс в отношении России и организует поставки более мощного вооружения для украинской армии. Но в итоге победа оказалась на стороне республиканцев, и приход к власти Трампа застал Порошенко и его администрацию врасплох, пишет автор статьи.

Как отмечает издание, в августе главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту пришлось уйти в отставку из-за обвинений антикоррупционного комитета в Киеве. Кроме того, сотрудники украинского посольства в Вашингтоне во время предвыборной кампании подыгрывали демократам и снабжали их информацией о возможных связях лидера республиканцев с Россией.

Не слишком дальновидными были и высказывания некоторых украинских политиков в адрес Трампа. Так глава МВД Украины Арсен Аваков назвал его "опасным лузером", а бывший премьер-министр Арсений Яценюк — "проблемой для свободного мира". После таких заявлений Киеву теперь не приходится надеяться на помощь из-за океана, заключает автор статьи.

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