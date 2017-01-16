 

Бакинские автобусы подключают к GPS-навигации

 

Более двух тысяч столичных автобусов подключило Бакинское транспортное агентство (БТА) к системе GPS-навигации. Об этом агентству Sputnik Азербайджан сообщил пресс-секретарь БТА Маис Агаев. 

По его словам, в настоящее время система работает в тестовом режиме, но уже вскоре состоится презентация данного проекта. 

Агаев отметил, что система GPS-навигация имеет одни плюсы. Например, по скорости передвижения автобусов можно будет точно определить, на какой из улиц есть пробки; превышает ли водитель скорость; попал ли водитель общественного транспорта в дорожно-транспортное происшествие; является ли он виновником произошедшего и так далее. 

Кроме того, на мониторе, установленном на автобусной остановке, пассажиры смогут проследить точное время прибытия своего автобуса.  Помимо всего прочего, данные о передвижении автобусов будут направляться непосредственно в БТА. 

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