Бакинские автобусы подключают к GPS-навигации

Более двух тысяч столичных автобусов подключило Бакинское транспортное агентство (БТА) к системе GPS-навигации. Об этом агентству Sputnik Азербайджан сообщил пресс-секретарь БТА Маис Агаев.

По его словам, в настоящее время система работает в тестовом режиме, но уже вскоре состоится презентация данного проекта.

Агаев отметил, что система GPS-навигация имеет одни плюсы. Например, по скорости передвижения автобусов можно будет точно определить, на какой из улиц есть пробки; превышает ли водитель скорость; попал ли водитель общественного транспорта в дорожно-транспортное происшествие; является ли он виновником произошедшего и так далее.

Кроме того, на мониторе, установленном на автобусной остановке, пассажиры смогут проследить точное время прибытия своего автобуса. Помимо всего прочего, данные о передвижении автобусов будут направляться непосредственно в БТА.