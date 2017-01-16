SOCAR помогает семьям погибших и пропавших без вести нефтяников

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) распространила информацию об оказании материальной помощи семьям лиц, погибших или же пропавших без вести в результате аварии в НГДУ имени Н.Нариманова 15 декабря.

В целом, материальная помощь оказана семьям 10 нефтяников.

В информации отмечается, что дважды 9 семьям пропавших в результате аварии нефтяников была оказана материальная помощь по 1 000 манатов. Семье погибшего Ильхама Гафарова оказана материальная помощь в размере 3 000 манатов.

"Согласно распоряжению SOCAR от 28.12.2016 года, каждая семья получила материальную помощь в размере 5000 манатов. Кроме того, Республиканский комитет профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности Азербайджана выдал каждой семье помощь в 1000 манатов, а Комитет профсоюза НГДУ им.Н.Нариманова – 500 манатов. В то же время предусматривается погашение со стороны ОАО Xalq Bank задолженности Гаджалиева Гасанаги Гусейнаги оглу в размере 31840 AZN (на 15.12.2016 года) за квартиру, взятую в 2013 году из ЖСК "Нефтчи" в поселке Сахил.

Помимо этого, НГДУ планирует взять под свою опеку в общей сложности 10 детей, в том числе 2 детей погибшего Абасова Рамиза Гулу оглу, 3 детей Асадова Самира Атабала оглу, 3 детей Зульфугарова Гюльоглана Гаджибала оглу, 2 детей Зульфугарова Азая Гаджибала оглу.

Каждому из них ежемесячно будет выдаваться сумма в размере 2,5 минимальной зарплаты – 262,5 манатов. Члены семей некоторых пропавших без вести уже приняты на работу со стороны SOCAR".

"И в прошлом году по решению Кабмина жертвам стихийного бедствия была оказана дополнительная помощь в размере 15000 манатов. Кроме того, страховые платежи по 26 лицам составили в среднем 52000 манатов. Семьям пропавших без вести 15 декабря нефтяников также ожидается выдача дополнительных пособий в той же сумме", – говорится в информации.