 

В Таджикистане отменили «верхний порог» пенсий

 

В Таджикистане вступило в действие новое пенсионное законодательство, в соответствии с которым с 2017 года отменен «верхний порог» пенсий, который составлял 748 сомони. Об этом сообщила первый заместитель директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Таджикистана Назокат Одиназода, сообщают центрально-азиатские СМИ.

Таким образом, размер самой высокой пенсии в Таджикистане на начало 2017 года составил $1691.

По словам Одиназода, выплаты по самым высоким пенсиям в стране доходят до 15 тысяч сомони. «Однако самые высокие пенсии в 2016 году в стране получали всего девять человек, двое из которых скончались, теперь эту пенсию получают их несовершеннолетние дети», — сообщила она.

Средний размер трудовых пенсий в стране в 2016 году составил 274 сомони ($34.7), страховых пенсий — 284 сомони ($36.02), социальных пенсий — 144 сомони ($18.26). Пенсионные выплаты в 2016 году в среднем по стране оставили 272 сомони ($34.5). Это на 18,2% выше показателя 2015 года.

«В настоящее время размер минимальной пенсии составляет 156 сомони ($19.78), а максимальной — 748 сомони ($94.8). Размер пенсии граждан зависит от стажа работы и начисленной суммы», — сообщила Одиназода.

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