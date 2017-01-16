Трампа призвали не признавать «геноцид армян»

Вашингтонский институт ближневосточной политики (WINEP) опубликовал доклад с предложениями об американо-турецких отношениях к новоизбранному президенту США Дональду Трампу, в котором призвал Трампа гарантировать Анкаре, что «геноцид армян» не будет признан Конгрессом США. Об этом сообщает The Armenian Weekly.

«Соединенные Штаты могут гарантировать Турции, что резолюция о «геноциде армян» не будет принята в Конгрессе США. Это всегда было критическим в отношениях, и большинству турок глубоко небезразличен данный вопрос», – говорится в докладе, авторами которого являются бывший посол США в Анкаре Джеймс Джеффри и турецкий ученый Сонер Чагаптай.

Кроме этого, авторы предложений призвали Трампа уделить внимание аспектам, отвечающим интересам двух стран и пересмотреть расставленные акценты в отношениях с Турцией: в частности, усилить тесное сотрудничестве в вопросе военных действий, а также одобрить экстрадицию Фетхуллаха Гюлена.