 

Украина подала иск к России в Международный суд

 

Министерство иностранных дел Украины подало иск в отношении России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщила в своем Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца.

«Только что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Исторический иск. Закон на нашей стороне», — написала она.

Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по противодействию в финансировании терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев также считает, что Москва незаконно конфисковала украинское имущество, украинские месторождения, захватила украинские платформы, препятствовала рыболовству, наносила экологический ущерб после аннексии Крыма.

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