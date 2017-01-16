 

Албанская церковь в Огузе будет восстановлена по следам наших выступлений

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Публикация haqqin.az о разрушающихся древних албанских церквях в Огузском районе Азербайджана заставила вспомнить об этих памятниках истории и культуры страны государственные структуры.

В репортаже нашего портала говорилось, что удино-албанские церкви в Огузе долгие годы служили местом проведения храмовых празднеств, разных массовых обрядовых мероприятий, на которые собиралось и христианское, и мусульманское население района.

Церковь Кала-Гергец к тому же является мусульманским пиром, охраняется государством и в реестре Министерства культуры и туризма Азербайджана носит название Кала-Пири. Сегодня это святое место тоже в плачевном состоянии, нуждаясь в срочном капитальном ремонте.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Министерства культуры и туризма Вугар Шихмамедов, их ведомство в курсе проблем Кала-Пири.

«В ближайшее время этот объект посетят специалисты Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкульте. Они на месте ознакомятся с состоянием церкви и представят руководству министерства свои предложения по восстановлению данного исторического объекта. На основании их заключения будут предприняты соответствующие меры по реставрации храма», - пообещал он.

На публикацию портала отреагировал и председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, сообщив haqqin.az, что в Азербайджане храмам всех конфессий уделяются одинаковые внимание и забота. «В такой толерантной стране как Азербайджан не может быть никаких препятствий в деятельности по восстановлению и поддержанию сохранности пиров, мечетей, церквей и синагог», - заверил депутат.

С.Новрузов напомнил, что при содействии Фонда Гейдара Алиева полностью были восстановлены пострадавшие при пожаре мечеть и церковь В Боснии. А то, что древняя албанская церковь в Огузском районе осталась вне поля зрения государственных структур, чистая случайность. «Сегодня на самом высоком уровне всем учреждениям, имеющим отношение к храмам конфессий и памятникам культуры, даны четкие указания незамедлительно начать восстановление церквей в Огузском районе и обеспечить их сохранность», - отметил депутат.

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