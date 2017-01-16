В Чечне убит личный охранник Кадырова

В Чечне застрелили одного из охранников главы республики Рамзана Кадырова Алихана Музаева. Об этом сообщает издание «Кавказ. Реалии» (проект «Радио Свобода») со ссылкой на источники в Чеченской Республике.

Музаева, как отмечает РБК, заподозрили в том, что он «вместе со своими односельчанами — членами антиправительственного подполья — планировал вооруженную акцию против властей». Местные силовики захватили охранника вечером 15 января, отметили собеседники издания. Через некоторое время, по информации издания, тело Музаева было передано его семье.

По словам сотрудников правоохранительных органов, при задержании Музаев выхватил пистолет у одного из полицейских и покончил с собой. Родственники погибшего не верят в версию о самоубийстве, отмечает издание.

Сообщается, что убитого охранника «тайно похоронили» в райцентре Курчалой.