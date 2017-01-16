Производитель люксовых автомобилей компания Rolls-Royce заплатит регуляторам из США, Великобритании и Бразилии в общей сложности 671 млн фунтов стерлингов ($817,2 млн) для урегулирования коррупционного дела. Стороны подписали соответствующее соглашение, передает RNS.

Министерство юстиции США получит от Rolls-Royce $169,2 млн, Федеральная прокуратура Бразилии — $25,6 млн, Служба по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (Serious Fraud Office, SFO) — 497,3 млн фунтов стерлингов ($605,7 млн).

SFO начало расследование в отношении Rolls-Royce в 2012 году. Компанию обвинили в коррупционных сделках в Индонезии и Китае.

В 2014 году собственное расследование в отношении Rolls-Royce начало министерство юстиции США. В том же году компанию обвинили в участии в коррупционных схемах в Бразилии.