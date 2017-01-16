Угроза терроризма является глобальной проблемой, но она не должна влиять на выбор туристов, сказал агентству Anadolu генеральный секретарь Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) Талеб Рифаи.

Генсек организации также поделился своими прогнозами по развитию туристической сферы Турции.

По его словам, за последние десятилетия сфера туризма Турции достигла серьезных успехов.

«Турцию посещают в среднем свыше 30 миллионов туристов в год, что является серьезным показателем в мире», - сказал Рифаи.

По словам генсека, туристы, планирующие посетить Турцию, должны четко понимать, что ситуация в этой стране ничем не отличается от обстановки в других государствах.

«Терроризм может проявить себя в любой стране мира. То есть, терроризм – это угроза глобального характера, и она не относится только к Турции, Франции, Бельгии, Тунису или Таиланду. Туристам, планирующим отдых в Турции, не о чем беспокоиться», - сказал Рифаи.

По его словам, Турция сохраняет привлекательность для туристов.