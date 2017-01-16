Часть узников Гуантанамо перевели в Оман

Власти Омана приняли десять заключенных из американской военной тюрьмы, расположенной на базе в Гуантанамо, сообщает The Associated Press.

О прибытии заключенных в Оман сообщил МИД страны, отказавшись уточнить детали. Ранее Вашингтон заявил, что 19 из оставшихся 55 узников Гуантанамо могут быть освобождены в последние дни президентства Барака Обамы.

В начале января Пентагон сообщал, что четверо узников из тюрьмы Гуантанамо были переданы Саудовской Аравии, и в заключении остаются 55 человек. Четверо переданных заключенных являются йеменцами.

В связи с нестабильной обстановкой в Йемене американские власти не имели возможности репатриировать их и потому инициировали поиск третьей страны, такой как Саудовская Аравия, для передачи.

Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника. Тюрьма расположена на территории бессрочно арендуемой США военно-морской базы в заливе Гуантанамо (Куба) в 30 км от одноименного города.

Как уже сообщал haqqin.az, один из оставшихся 55 заключенных, гражданин Саудовской Аравии Ахмед Хаза аль-Дарби был арестован в Баку.