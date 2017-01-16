 

Уголовные дела против 6 филиалов Межбанка Азербайджана

Автор: Отдел экономики 

Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении шести филиалов Международного банка Азербайджана. Сегодня, 16 января, пресс-служба Международного банка Азербайджана прокомментировала ситуацию вокруг некоторых филиалов банка, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе банка, речь идет о Газахском, Шекинском, Шамкирском, Агдашском, Евлахском и Бинагадинском филиалах.

Как утверждает МБА, именно сам банк обратился в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана с целью начала расследования деятельности этих филиалов после проведения аудиторских проверок, в ходе которых были обнаружены противозаконные действия.

Как говорится в сообщении, эти филиалы нанесли ущерб МБА, а также грубо нарушили внутренние процедуры банка. Сотрудники, допустившие эти недостатки, были сразу же отстранены от своих должностей, и для вынесения правовой оценки их деятельности соответствующие документы были направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.

В заявлении пресс-службы МБА также отмечается заинтересованность в прозрачной деятельности, соответствующей законодательству, а также в необходимости своевременного выявления и устранения недостатков и правонарушений.

МБА и впредь, демонстрируя принципиальность, руководствуясь требованиями законов, предотвращая все противоправные действия и сохраняя доверие клиентов, будет стараться выполнять все взятые на себя обязательства.

1349 просмотров


Старости
Журналист Рауф Миркадыров присоединяется к платформе армян и азербайджанцев
Журналист Рауф Миркадыров присоединяется к платформе армян и азербайджанцев
Наша погода
Сегодня 8° / 5°
18 Янв 8° / 4°
19 Янв 8° / 3°
20 Янв 6° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.8959 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

Мировые цены на нефть растут
Украина хочет развивать партнерство с Азербайджаном Заявление президента Порошенко
Уголовные дела против 6 филиалов Межбанка Азербайджана
Ильхам Алиев на приеме для почетных членов Давосского клуба
Часть узников Гуантанамо перевели в Оман
«Туристам в Турции не стоит беспокоиться» Заявление генсека Всемирной туристической организации
Rolls-Royce заплатит $817 млн Коррупционный скандал
В Чечне убит личный охранник Кадырова
Албанская церковь в Огузе будет восстановлена по следам наших выступлений
Украина подала иск к России в Международный суд
Трампа призвали не признавать «геноцид армян»
В Таджикистане отменили «верхний порог» пенсий
SOCAR помогает семьям погибших и пропавших без вести нефтяников
Мировые цены на продовольствие выросли Впервые за пять лет
Бакинские автобусы подключают к GPS-навигации
В Киеве боятся Трампа Оценка мировых СМИ
Ильхам Алиев встретился с главой компании McKinsey Визит в Давос
В Минздраве США рассказали о смерти от неуязвимой бактерии
Минздрав о смерти женщины во время родов
Отменить закон о власти мужчины Саудовские женщины начали кампанию
Российские СМИ: Свердловск присягнул Лоту Гули
Цены на топливо в Грузии достигли пика
Разбившийся турецкий самолет принадлежал ACT Airlines
Иранская ПВО сбила беспилотник в небе над Тегераном
Молдавский премьер отказался выполнять требование президента