Уголовные дела против 6 филиалов Межбанка Азербайджана

Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении шести филиалов Международного банка Азербайджана. Сегодня, 16 января, пресс-служба Международного банка Азербайджана прокомментировала ситуацию вокруг некоторых филиалов банка, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе банка, речь идет о Газахском, Шекинском, Шамкирском, Агдашском, Евлахском и Бинагадинском филиалах.

Как утверждает МБА, именно сам банк обратился в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана с целью начала расследования деятельности этих филиалов после проведения аудиторских проверок, в ходе которых были обнаружены противозаконные действия.

Как говорится в сообщении, эти филиалы нанесли ущерб МБА, а также грубо нарушили внутренние процедуры банка. Сотрудники, допустившие эти недостатки, были сразу же отстранены от своих должностей, и для вынесения правовой оценки их деятельности соответствующие документы были направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.

В заявлении пресс-службы МБА также отмечается заинтересованность в прозрачной деятельности, соответствующей законодательству, а также в необходимости своевременного выявления и устранения недостатков и правонарушений.

МБА и впредь, демонстрируя принципиальность, руководствуясь требованиями законов, предотвращая все противоправные действия и сохраняя доверие клиентов, будет стараться выполнять все взятые на себя обязательства.