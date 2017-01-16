 

Украина хочет развивать партнерство с Азербайджаном Заявление президента Порошенко

 

Президент Украины Петр Порошенко во время ежегодной встречи с послами, аккредитованными в Киеве, рассказал, что руководимая им страна и в дальнейшем будет продолжать "наполнять практическим содержанием особое партнерство с НАТО", передает украинский телеканал TSN.

"Мы ценим финансовую поддержку МВФ, ВБ, ЕБРР, США, которая позволила стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране", - сказал глава украинского государства.

Затем Порошенко озвучил список тех стран, с которыми Украина планирует продолжить сотрудничество.

"Хотим и дальше развивать наше стратегическое партнерство с Китаем на основе взаимного уважения и выгоды. Благодарны усилиям Японии, в частности, во время председательства в "большой семерке".

Новыми красками засияет наше сотрудничество с Канадой, прежде всего, благодаря созданию зоны свободной торговли.

Стремимся развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство Украины с Турцией и Азербайджаном", - отметил Порошенко.

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