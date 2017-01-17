В Китае скоро выпустят первый Airbus А330

В сентябре 2017 года в китайском Тяньцзине будет произведен первый самолет серии А330 на заводе международной авиастроительной корпорации Airbus, сообщает газета Renming Ribao.

Уточняется, что всего за этот год корпорация намерена собрать за пределами Европы три авиалайнера А330.

Производственная площадка Airbus в Тяньцзине начала работать с 2008 года. За это время компания собрала в Китае около 300 лайнеров серии А320. В 2016 году она побила местный рекорд по продажам, поставив на рынок 51 самолет, произведенный на тяньцзиньских мощностях.